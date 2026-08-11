Знеструмлений Херсон: через нові атаки РФ об'єкти критичної інфраструктури перейшли на особливий режим

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У Херсоні через серію російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури частина споживачів залишилася без електропостачання. На період знеструмлення пункти незламності перевели на цілодобовий режим роботи

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає RegioNews .

За його словами, після чергових ударів по енергетичній інфраструктурі міста було проведено засідання штабу з оперативного реагування, у якому взяли участь військові, представники ДСНС, поліції, медичної сфери, цивільного захисту та комунальних служб.

Під час наради визначили першочергові заходи для ліквідації наслідків атак та забезпечення життєдіяльності населення. Усі служби підтвердили готовність працювати у посиленому режимі.

В ОВА запевнили, що місто має необхідну техніку, генератори та запаси паливно-мастильних матеріалів.

Окрему увагу приділили захисту об’єктів критичної інфраструктури та забезпеченню стабільного зв’язку. Для цього передбачено резервне живлення базових станцій мобільного зв’язку, що має допомогти екстреним службам оперативно реагувати на виклики.

Через знеструмлення у Херсоні також виникли перебої з водопостачанням. У мережі зафіксовано зниження тиску, а в окремих районах воду подаватимуть за графіками. Для мешканців продовжують працювати пункти розливу питної води.

Нагадаємо, що впродовж 11 серпня російська армія атакувала Херсонщину за допомогою авіації, ствольної артилерії, мінометної зброї та дронів різного типу.