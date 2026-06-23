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23 червня 2026, 09:27

Ворог атакував зупинку в Херсоні: поранений чоловік

23 червня 2026, 09:27
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У вівторок, 23 червня, близько 7:30 російські окупанти з безпілотника атакували зупинку громадського транспорту в Дніпровському районі Херсона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.

Внаслідок ворожого удару постраждав 40-річний чоловік. Він отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення правої руки.

Наразі чоловік перебуває у лікарні, медики проводять дообстеження.

Нагадаємо, 22 червня російські військові скинули ФАБ-250 на промислову зону Слов'янська Донецької області. Внаслідок авіаудару загинув чоловік.

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