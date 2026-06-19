11:59  19 червня
За вбивство одеського активіста військовий отримав довічне ув'язнення
09:46  19 червня
На трасі на Київщині автомобіль влетів у відбійник: є постраждалі
08:20  19 червня
У Хмельницькому правоохоронець на смерть збив 54-річного пішохода
UA | RU
UA | RU
19 червня 2026, 16:20

Катувала власну доньку з перших тижнів життя: у Харкові судитимуть 22-річну матір

19 червня 2026, 16:20
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Наприкінці січня 2024 року у Харкові мати-одиначка народила дівчинку - Квітославу. За даними слідства, коли дитині було лише кілька тижнів, жінка почала застосовувати до неї фізичне насильство

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Протягом лютого–березня 2024 року мати неодноразово била доньку та вчиняла щодо неї насильницькі дії.

Унаслідок цього дівчинка отримала переломи ноги, кістки черепа і ребер, а також тяжку черепно-мозкову травму та крововиливи. Крім того, експерти виявили інші ушкодження головного мозку, що свідчать про неодноразове травмування немовляти.

Дитину було госпіталізовано у тяжкому стані - до лікарні її відвезла бабуся. Майже п’ять місяців вона перебувала на стаціонарному лікуванні.

Опіку над дівчинкою взяла бабуся.

Керівник Слобідської окружної прокуратури м. Харкова вручив 22-річній матері підозру за фактами:

  • умисного нанесення середньої тяжкості тілесного ушкодження;
  • умисного нанесення тяжкого тілесного ушкодження;
  • злісного невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, що перед судом постане чоловік, який упродовж кількох років систематично ґвалтував свою малолітню падчерку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків катування дитина мати
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому предметі, коли йшов рибалити
19 червня 2026, 17:20
220 гектарів державного лісу за 2,5 млрд: на Закарпатті викрили схему "дачі Медведчука"
19 червня 2026, 16:59
Зґвалтував 13-річну дівчинку: на Харківщині судитимуть 19-річного родича
19 червня 2026, 16:47
На Чернігівщині адвокат за хабарі прикривав схеми для ухилянтів
19 червня 2026, 16:30
Суд засудив ґвалтівника трьох падчерок до довічного ув’язнення
19 червня 2026, 15:59
81 тисяча доларів за "вирішення питань": на вимаганні хабаря затримано адвоката
19 червня 2026, 15:44
Українські прикордонники рознесли укриття росіян на Харківщині
19 червня 2026, 15:15
На Дніпропетровщині вандали практично розтрощили пам'ятну плиту невідомому солдату
19 червня 2026, 14:35
На Одещині прикордонники затримали екіпірованих киян, які проривалися до Молдови
19 червня 2026, 14:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »