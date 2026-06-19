Катувала власну доньку з перших тижнів життя: у Харкові судитимуть 22-річну матір

Фото: Офіс Генерального прокурора

Наприкінці січня 2024 року у Харкові мати-одиначка народила дівчинку - Квітославу. За даними слідства, коли дитині було лише кілька тижнів, жінка почала застосовувати до неї фізичне насильство

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Протягом лютого–березня 2024 року мати неодноразово била доньку та вчиняла щодо неї насильницькі дії.

Унаслідок цього дівчинка отримала переломи ноги, кістки черепа і ребер, а також тяжку черепно-мозкову травму та крововиливи. Крім того, експерти виявили інші ушкодження головного мозку, що свідчать про неодноразове травмування немовляти.

Дитину було госпіталізовано у тяжкому стані - до лікарні її відвезла бабуся. Майже п’ять місяців вона перебувала на стаціонарному лікуванні.

Опіку над дівчинкою взяла бабуся.

Керівник Слобідської окружної прокуратури м. Харкова вручив 22-річній матері підозру за фактами:

умисного нанесення середньої тяжкості тілесного ушкодження;

умисного нанесення тяжкого тілесного ушкодження;

злісного невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, що перед судом постане чоловік, який упродовж кількох років систематично ґвалтував свою малолітню падчерку.