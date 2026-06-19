Катувала власну доньку з перших тижнів життя: у Харкові судитимуть 22-річну матір
Наприкінці січня 2024 року у Харкові мати-одиначка народила дівчинку - Квітославу. За даними слідства, коли дитині було лише кілька тижнів, жінка почала застосовувати до неї фізичне насильство
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
Протягом лютого–березня 2024 року мати неодноразово била доньку та вчиняла щодо неї насильницькі дії.
Унаслідок цього дівчинка отримала переломи ноги, кістки черепа і ребер, а також тяжку черепно-мозкову травму та крововиливи. Крім того, експерти виявили інші ушкодження головного мозку, що свідчать про неодноразове травмування немовляти.
Дитину було госпіталізовано у тяжкому стані - до лікарні її відвезла бабуся. Майже п’ять місяців вона перебувала на стаціонарному лікуванні.
Опіку над дівчинкою взяла бабуся.
Керівник Слобідської окружної прокуратури м. Харкова вручив 22-річній матері підозру за фактами:
- умисного нанесення середньої тяжкості тілесного ушкодження;
- умисного нанесення тяжкого тілесного ушкодження;
- злісного невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.
Нагадаємо, що перед судом постане чоловік, який упродовж кількох років систематично ґвалтував свою малолітню падчерку.