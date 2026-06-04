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Перед судом постане чоловік, який упродовж кількох років систематично ґвалтував свою малолітню падчерку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала справу фігуранта до суду.

Фігуранту загрожує від 15 років тюрми до довічного позбавлення волі.

Зловмисника судитимуть за ч. ч. 4, 6 ст. 152 КК України (зґвалтування малолітньої дитини, вчинене повторно).

Нагадаємо, з 2022 по 2024 рік зловмисник регулярно вчиняв насильство над дитиною, коли матері не було вдома. Вперше це сталося, коли дівчинці було 9 років. У квітні цього року дитина наважилася розповісти про знущання матері, яка одразу звернулася до поліції.

Чоловіка затримали. Наразі він перебуває під вартою без права на заставу.