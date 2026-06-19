Пытала собственную дочь с первых недель жизни: в Харькове будут судить 22-летнюю мать

Фото: Офис Генерального прокурора

В конце января 2024 года в Харькове мать-одиночка родила девочку – Квитославу. По данным следствия, когда ребенку было всего несколько недель, женщина начала применять к нему физическое насилие

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

В течение февраля-марта 2024 года мать неоднократно избивала дочь и совершала по отношению к ней насильственные действия.

В результате девочка получила переломы ноги, кости черепа и ребер, а также тяжелую черепно-мозговую травму и кровоизлияния. Кроме того, эксперты обнаружили другие повреждения головного мозга, свидетельствующие о неоднократных травмах младенца.

Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии - в больницу его отвезла бабушка. Около пяти месяцев она находилась на стационарном лечении.

Заботу над девочкой взяла бабушка.

Руководитель Слободской окружной прокуратуры г. Харькова вручил 22-летней матери подозрение по фактам:

умышленного нанесения средней тяжести телесного повреждения;

умышленного нанесения тяжкого телесного повреждения;

злостного неисполнения родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия.

Напомним, что перед судом предстанет мужчина, который на протяжении нескольких лет систематически насиловал свою малолетнюю падчерицу.