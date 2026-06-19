Пытала собственную дочь с первых недель жизни: в Харькове будут судить 22-летнюю мать
В конце января 2024 года в Харькове мать-одиночка родила девочку – Квитославу. По данным следствия, когда ребенку было всего несколько недель, женщина начала применять к нему физическое насилие
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
В течение февраля-марта 2024 года мать неоднократно избивала дочь и совершала по отношению к ней насильственные действия.
В результате девочка получила переломы ноги, кости черепа и ребер, а также тяжелую черепно-мозговую травму и кровоизлияния. Кроме того, эксперты обнаружили другие повреждения головного мозга, свидетельствующие о неоднократных травмах младенца.
Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии - в больницу его отвезла бабушка. Около пяти месяцев она находилась на стационарном лечении.
Заботу над девочкой взяла бабушка.
Руководитель Слободской окружной прокуратуры г. Харькова вручил 22-летней матери подозрение по фактам:
- умышленного нанесения средней тяжести телесного повреждения;
- умышленного нанесения тяжкого телесного повреждения;
- злостного неисполнения родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия.
Напомним, что перед судом предстанет мужчина, который на протяжении нескольких лет систематически насиловал свою малолетнюю падчерицу.