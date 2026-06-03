У Миколаєві ділок за 5 тисяч доларів продавав "вплив на СБУ"

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Інгульський районний суд міста Миколаєва визнав місцевого жителя винним у зловживанні впливом. Виявилось, він пропонував "вплинути на СБУ" за хабар

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік пообіцяв знайомому, що за 5 тисяч доларів США домовиться з представниками Служби безпеки України. Йшлось про зняття заборони та виготовлення тимчасової посвідки для проживання на території України. Згодом він отримав 2 тисячі гривень на картку та 5 тисяч доларів готівкою при зустрічі.

На суді чоловік визнав провину повністю. Він розповів, що до нього звернувся товариш, а він погодився допомогти, тому що має звʼязки в Управлінні СБУ, вирішував такі питання раніше та хотів заробити кошти для себе. Також він представлявся колишнім працівником СБУ.

Суд призначив 3 роки позбавлення волі. Проте чоловік уже утримується в ізоляторі ще й по іншій справі: його обвинувачують у державній зраді.

Нагадаємо, старшому детективу БЕБ повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України), а аналітику БЕБ — в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).