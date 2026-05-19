19 травня 2026, 09:45

Обстріли Харківщини: двоє загиблих і 12 постраждалих, серед них дитина

Фото: Харківська ОВА
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 13 населених пунктах області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 12 – отримали поранення, серед них дитина.

Зокрема, в Харкові постраждали чоловіки 47 і 67 років, а також жінки 50 і 73 років.

У селищі Покотилівка Височанської громади загинула 67-річна жінка, постраждали 33-річна жінка та 6-річна дівчинка. У Шевченковому загинув 57-річний чоловік, поранена 55-річна жінка.

У селищі Білий Колодязь поранено 43-річного чоловіка. У місті Богодухів постраждали чоловіки 41 і 69 років, а також жінки 29 і 78 років.

Внаслідок масованих обстрілів зафіксовані значні руйнування цивільної інфраструктури:

  • У Харкові пошкоджено 30 приватних будинків, 4 автомобілі та відділення пошти.
  • У Богодухівському районі зафіксовані пошкодження багатоквартирних і приватних будинків, медичного закладу, підприємств, складських приміщень, об’єктів інфраструктури та техніки.
  • У Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах також зафіксовані руйнування житлових і господарських об’єктів.

Нагадаємо, в ніч на 19 травня РФ атакувала Україну 209 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

