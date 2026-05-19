Ввечері 18 травня російські війська вдарили трьома балістичними ракетами по об'єктах Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає RegioNews.

Внаслідок ударів зафіксовані руйнування та пошкодження інфраструктури. Інформації щодо масштабів пошкоджень наразі немає.

Зазначається, що це не перший цілеспрямований удар по паливно-енергетичному сектору за останній час – минулого тижня під аналогічним масованим обстрілом балістики перебувала інфраструктура "Нафтогазу" на Полтавщині.

На щастя, персонал атакованих об’єктів не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область, застосувавши ствольну артилерію та ударні безпілотники. Ворог ударив по трьох районах регіону.