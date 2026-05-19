Росіяни вночі атакували Київщину: є пошкодження у Броварах
У ніч на 19 травня російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Київську область. Під ударом ворога опинилися цивільні об’єкти та домівки громадян
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.
Наслідки ворожої атаки зафіксовані у Броварському районі. Уламками збитої цілі був несуттєво пошкоджений технічний балкон багатоповерхівки та два легковики у Броварах.
На щастя, постраждалих немає.
На місцях працюють усі оперативні служби.
Нагадаємо, у ніч на 19 травня РФ атакувала Україну 209 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях.
