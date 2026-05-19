19 травня 2026, 09:55

Залякував руйнуванням кар'єри: відомого тренера з волейболу засудили за сексуальне насильство над вихованками

Суд визнав винним волинського тренера Богуслава Галицького з волейболу у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх вихованок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що протягом тривалого часу – з 2012 по 2022 рік – чоловік систематично вчиняв протиправні дії щодо дівчат, які тренувалися під його керівництвом. На момент вчинення злочинів він обіймав посаду директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) у Луцьку та очолював жіночу команду "Континіум-Волинь-Університет".

Фігурант користувався своїм авторитетом, службовим становищем та повною залежністю неповнолітніх спортсменок. Він чинив на дівчат психологічний тиск та залякував їх виключенням зі збірної, недопуском до змагань і руйнуванням спортивної кар’єри. Потерпілі роками жили у стані страху та приниження, що призвело до тяжких психологічних наслідків.

Злочинну діяльність вдалося викрити після того, як дівчата знайшли в собі сили розповісти про пережите. Уже під час розслідування про аналогічні факти заявила ще одна вихованка, яка на момент звернення до поліції вже була повнолітньою.

На момент затримання обвинуваченому було 72 роки. Дії тренера кваліфікували за статтями про сексуальне насильство, розпусні дії щодо неповнолітніх, а також замах на зґвалтування та зґвалтування.

Попри беззаперечні докази та свідчення постраждалих, фігурант свою провину так і не визнав. Як пише Zaxid.net, тренер заявив, що справа нібито пов’язана з конфліктом навколо волейбольного клубу та переходом спортсменок до іншої команди. За словами обвинуваченого, конкурентам було простіше "забрати готовий клуб", аніж створювати новий. Колишній тренер стверджував, що проводив вихованкам лише спортивний масаж через відсутність у клубі професійного масажиста, а всі звинувачення назвав наклепом.

Водночас одна з потерпілих у суді розповіла, що під час масажів тренер неодноразово торкався її інтимних частин тіла, а у разі відмови ставав агресивним і різко змінював ставлення. За словами дівчини, після одного з інцидентів вона разом з іншими вихованками повідомила про це дружині тренера, однак та закликала "довіряти". Інша потерпіла заявила, що обвинувачений контролював її особисте життя та забороняв зустрічатися з хлопцями.

Ювенальні прокурори підтримували обвинувачення у суді протягом чотирьох років. У підсумку зловмисника засудили до 7 років і 6 місяців увʼязнення.

Наразі сторона обвинувачення готує апеляцію на вирок, наполягаючи на призначенні чоловіку максимального терміну ув'язнення.

Богуслав Галицький з 1988 року є заслуженим тренером України, а з 1997 року – заслуженим працівником фізичної культури і спорту. Чоловік тривалий час працював у системі дитячо-юнацького спорту Волині, обіймав посаду директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи та очолював жіночий волейбольний клуб "Континіум-Волинь-Університет" ("Волинь–Університет").

Нагадаємо, у Харкові засудили військового за стосунки з 14-річною дівчинкою. У суді він стверджував, що не знав точного віку дівчини і вважав, що їй уже виповнилося 17 років.

