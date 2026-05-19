Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно подружжя, чиє недбальство призвело до загибелі дворічної дитини. Трагічний випадок стався на початку лютого, коли хлопчик помер у реанімаційному відділенні однієї з лікарень Яворівського району

Під час розслідування правоохоронці з'ясували, що безпосередньою причиною смерті малюка стало важке гостре інфекційне захворювання. Інфекція розвинулася на тлі крайнього виснаження організму: хронічного розладу харчування з дефіцитом маси тіла та анемії важкого ступеня. Крім того, експертиза виявила у крові померлої дитини етиловий спирт – хлопчик перебував у стані гострої алкогольної інтоксикації.

Слідчі встановили, що дитина виховувалася у багатодітній родині разом із ще чотирма братами та сестрами віком від 4 до 10 років. Ця сім'я перебувала на обліку в соціальних службах. Батько та матір систематично ігнорували свої батьківські обов'язки: не забезпечували дітей повноцінним харчуванням, належним медичним обслуговуванням, доглядом та базовими побутовими умовами проживання.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування за статтею про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК України). Батькам загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

За рішенням виконавчого комітету територіальної громади чотирьох інших дітей вилучили з родини та помістили до спеціалізованого дитячого закладу.

