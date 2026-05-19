19 травня 2026, 09:14

Алкогольна інтоксикація та виснаження: на Львівщині судитимуть батьків за смерть дворічного сина

19 травня 2026, 09:14
Фото: pixabay
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно подружжя, чиє недбальство призвело до загибелі дворічної дитини. Трагічний випадок стався на початку лютого, коли хлопчик помер у реанімаційному відділенні однієї з лікарень Яворівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час розслідування правоохоронці з'ясували, що безпосередньою причиною смерті малюка стало важке гостре інфекційне захворювання. Інфекція розвинулася на тлі крайнього виснаження організму: хронічного розладу харчування з дефіцитом маси тіла та анемії важкого ступеня. Крім того, експертиза виявила у крові померлої дитини етиловий спирт – хлопчик перебував у стані гострої алкогольної інтоксикації.

Слідчі встановили, що дитина виховувалася у багатодітній родині разом із ще чотирма братами та сестрами віком від 4 до 10 років. Ця сім'я перебувала на обліку в соціальних службах. Батько та матір систематично ігнорували свої батьківські обов'язки: не забезпечували дітей повноцінним харчуванням, належним медичним обслуговуванням, доглядом та базовими побутовими умовами проживання.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування за статтею про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК України). Батькам загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

За рішенням виконавчого комітету територіальної громади чотирьох інших дітей вилучили з родини та помістили до спеціалізованого дитячого закладу.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині засудити матір дівчинки, яка випала з шостого поверху на дах перукарні. Жінка систематично залишала трирічну доньку саму на тривалий час, обмежувала її в їжі та одязі, фактично не піклуючись про здоров'я та безпеку дитини.

