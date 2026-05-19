У ніч на 19 травня РФ атакувала Україну 209 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 180 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські війська вкотре масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Більшість ворожих повітряних цілей були знищені силами ППО, проте в Ізмаїльському районі зафіксовано влучання.