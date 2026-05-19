19 травня 2026, 08:49

Сили ППО знешкодили 180 із 209 безпілотників, якими ворог атакував Україну

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 19 травня РФ атакувала Україну 209 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 180 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

атака на Україну 19 травня 2026 року

Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські війська вкотре масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Більшість ворожих повітряних цілей були знищені силами ППО, проте в Ізмаїльському районі зафіксовано влучання.

