Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Свеській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника травмований 20-річний хлопець.

У Шосткинській громаді через удар російського БпЛА отримав поранення 52-річний чоловік.

Окрім цього, під ворожим вогнем були Сумська, Глухівська, Буринська, Серединобудська, Миропільська, Великописарівська та Новослобідська громади. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, легкові автомобілі, майстерня університету.

На місцях працювали слідчі, вибухотехніки та рятувальники, які ліквідували та фіксували наслідки ворожих атак.

Нагадаємо, минулої доби під російським терором перебували 40 населених пунктів Херсонської області. Через ворожі удари дві людини загинули, ще 14 – поранені.