Окупанти атакували Чугуїв: одна людина загинула, є постраждалий
У вівторок, 28 квітня, вранці російські військові атакували безпілотником Чугуїв на Харківщині
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула. Постраждав 74-річний чоловік. У нього – вибухові поранення, стан важкий. Медики надають пораненому усю необхідну допомогу.
Через удар російського БпЛА пошкоджений легковий автомобіль. На місці працюють всі профільні служби.
Нагадаємо, вранці 28 квітня російські війська знову завдали удару по Кривому Рогу – поцілили по об'єкту інфраструктури. Один чоловік загинув, ще пʼятеро – дістали поранення.
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
