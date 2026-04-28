28 квітня 2026, 09:16

Ворожі дрони атакували Чернігівщину: горіли склади та будинки

28 квітня 2026, 09:16
Фото: ДСНС Чернігівщини
Російські війська продовжують обстріли Чернігівщини. Упродовж доби внаслідок атак безпілотників у різних районах області виникли пожежі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Уночі в одному з населених пунктів Новгород-Сіверського району ворожі БпЛА атакували два сільськогосподарські підприємства.

Загорілися складські приміщення, де зберігалося зерно. Рятувальники разом із місцевою пожежною командою оперативно ліквідували пожежу.

Крім того, у Чернігівському районі, в одному з населених пунктів Городнянської громади, після ударів по приватному сектору зайнялися житлові будинки та господарські споруди.

Через загрозу повторних атак роботи рятувальників неодноразово призупинялися, а особовий склад відходив у безпечні місця.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували 19 населених пунктів у Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах. Окупанти застосовували авіабомби, безпілотники, артилерію та міномети. Поранення отримали четверо людей.

Чернігівська область війна БПЛА будинки склади пожежа ДСНС
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
