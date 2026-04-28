Ворожі дрони атакували Чернігівщину: горіли склади та будинки

Фото: ДСНС Чернігівщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Уночі в одному з населених пунктів Новгород-Сіверського району ворожі БпЛА атакували два сільськогосподарські підприємства.

Загорілися складські приміщення, де зберігалося зерно. Рятувальники разом із місцевою пожежною командою оперативно ліквідували пожежу.

Крім того, у Чернігівському районі, в одному з населених пунктів Городнянської громади, після ударів по приватному сектору зайнялися житлові будинки та господарські споруди.

Через загрозу повторних атак роботи рятувальників неодноразово призупинялися, а особовий склад відходив у безпечні місця.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували 19 населених пунктів у Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах. Окупанти застосовували авіабомби, безпілотники, артилерію та міномети. Поранення отримали четверо людей.