Масштабні знеструмлення на Сумщині: через удари РФ та негоду тисячі людей залишилися без світла
Через російські обстріли та сильний вітер Сумська область зазнала масштабних відключень електроенергії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на АТ "Сумиобленерго".
Станом на ранок 28 квітня у північній частині регіону зафіксовано масштабне знеструмлення внаслідок атаки російської армії. Детальна інформація не розголошується.
Крім того, сильні пориви вітру спричинили численні пошкодження мереж у семи громадах області: Середино-Будській, Білопільській, Конотопській, Роменській, Краснопільській, Кролевецькій та Ямпільській. Станом на ранок без електропостачання через негоду перебувають понад 10 тисяч споживачів.
"Енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 28 квітня росіяни атакували місто Конотоп Сумської області. Внаслідок обстрілу пошкоджена лікарня, зупинений громадський транспорт.