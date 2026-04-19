У Херсоні російський дрон влучив в автомобіль – загинув чоловік
19 квітня вранці в одному з районів Херсона російський безпілотник влучив в автомобіль
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Унаслідок удару загинув водій транспортного засобу. Ще двоє людей отримали травми.
Попри складну безпекову ситуацію, рятувальники деблокували тіло загиблого з понівеченого авто.
Обставини події уточнюються.
Нагадаємо, 17 квітня у Херсоні окупанти атакували маршрутку. Під ворожий удар потрапив маршрутний автобус приватного перевізника. За попередньою інформацією, водій та пасажири не зазнали поранень.
236 дронів атакували Україну: ППО збила 203, є влучання на 18 локаціяхВсі новини »
19 квітня 2026, 09:17Нічний удар по Чернігову: під завалами виявили загиблого 16-річного хлопця
19 квітня 2026, 08:50
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Теракт у Києві: 8 поранених у лікарнях, один у критичному стані
19 квітня 2026, 14:02У Дружківці FPV-дрон влучив у багатоповерхівку: спалахнула пожежа
19 квітня 2026, 13:53Чому довга війна руйнує суспільство зсередини
19 квітня 2026, 13:28Удар по РФ: уражено завод БпЛА "Атлант Аєро" та склади боєприпасів
19 квітня 2026, 13:06На Львівщині авто зіткнулося з мотоциклом: постраждали підлітки
19 квітня 2026, 12:23Втрати росіян станом на 19 квітня: Генштаб оновив дані
19 квітня 2026, 11:59На Сумщині за добу – понад 70 обстрілів, 1 загиблий і 7 постраждалих
19 квітня 2026, 11:25Україна і зброя: небезпечна ілюзія "захисту"
19 квітня 2026, 10:39Теракт у Києві: поліцейські втекли під час стрілянини – відео з місця події
19 квітня 2026, 10:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
