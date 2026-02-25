Росіяни вранці обстріляли Херсон: пошкоджені будинки
В середу, 25 лютого, близько 7:00 російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.
Під ударом були житлові квартали. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені кілька приватних будинків.
Інформаціі про поранених наразі немає.
Подробиці щодо наслідків атаки – у відео.
Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині через обстріли загинула одна людина, ще 11 – дістали поранення.
