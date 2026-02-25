Сумщина під обстрілами: поранена жінка, десятки пошкоджених будинків

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

За останню добу на Сумщині зафіксовано понад 30 обстрілів по 19 населених пунктах у 10 громадах області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, у Стецьківському старостаті Сумської громади внаслідок влучання ворожого дрона в житловий будинок поранена 37-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Внаслідок атак є пошкодження житлових та інфраструктурних об'єктів:

Середино-Будська громада – знищений приватний будинок, пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Сумська громада – приватні будинки, легкові автомобілі.

Великописарівська громада – приватний житловий будинок.

Шосткинська громада – приватні будинки та нежитлові приміщення.

Зноб-Новгородська та Березівська громади – пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Правоохоронці та рятувальні служби продовжують оцінку наслідків обстрілів та надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 27 населених пунктів Херсонської області. Одна людина загинула, ще 11 – дістали поранення.