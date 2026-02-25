08:17  25 лютого
Сумщина під обстрілами: поранена жінка, десятки пошкоджених будинків

25 лютого 2026, 09:09
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
За останню добу на Сумщині зафіксовано понад 30 обстрілів по 19 населених пунктах у 10 громадах області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, у Стецьківському старостаті Сумської громади внаслідок влучання ворожого дрона в житловий будинок поранена 37-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Внаслідок атак є пошкодження житлових та інфраструктурних об'єктів:

  • Середино-Будська громада – знищений приватний будинок, пошкоджений об’єкт інфраструктури.
  • Сумська громада – приватні будинки, легкові автомобілі.
  • Великописарівська громада – приватний житловий будинок.
  • Шосткинська громада – приватні будинки та нежитлові приміщення.
  • Зноб-Новгородська та Березівська громади – пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Правоохоронці та рятувальні служби продовжують оцінку наслідків обстрілів та надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 27 населених пунктів Херсонської області. Одна людина загинула, ще 11 – дістали поранення.

23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
