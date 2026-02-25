На Херсонщині за добу через обстріли загинула одна людина, ще 11 – дістали поранення
Минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 27 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили три багатоповерхівки та 11 приватних будинків.
Також окупанти понівечили водонапірну башту, стільникову вежу, газогін, господарчу споруду та приватні автомобілі.
Через російську агресію одна людина загинула, ще 11 – дістали поранення.
