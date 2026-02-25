08:17  25 лютого
На кладовищі Кіровоградщини знайшли бойову частину ворожого БпЛА
07:46  25 лютого
Лікарня на Харківщині два роки отримувала мільйони, хоча не працювала
00:55  25 лютого
"Буде двоє дітей": співак Віталій Козловський зізнався про плани на родину
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2026, 08:24

На Херсонщині за добу через обстріли загинула одна людина, ще 11 – дістали поранення

25 лютого 2026, 08:24
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 27 населених пунктів Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили три багатоповерхівки та 11 приватних будинків.

Також окупанти понівечили водонапірну башту, стільникову вежу, газогін, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 11 – дістали поранення.

Нагадаємо, впродовж доби окупанти завдали 643 удари по 32 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинули чотири людини, ще двоє отримали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область війна обстріли наслідки загиблий постраждалі
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
Сумщина під обстрілами: поранена жінка, десятки пошкоджених будинків
25 лютого 2026, 09:09
У Черкасах на будівництві загинув чоловік: на нього впала стріла крана
25 лютого 2026, 08:55
Понад 15 млн грн незадекларованих активів: на Сумщині судитимуть депутата
25 лютого 2026, 08:41
У Києві судитимуть чоловіка, який пограбував 22-річного ветерана ЗСУ на протезі
25 лютого 2026, 08:38
На кладовищі Кіровоградщини знайшли бойову частину ворожого БпЛА
25 лютого 2026, 08:17
Трамп: США працюють, щоб зупинити вбивства та різанину між Росією та Україною
25 лютого 2026, 08:07
Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 95 зі 115 російських дронів
25 лютого 2026, 08:02
Росіяни атакували "шахедами" критичну і транспортну інфраструктуру на Миколаївщині
25 лютого 2026, 07:50
Лікарня на Харківщині два роки отримувала мільйони, хоча не працювала
25 лютого 2026, 07:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »