Ракетний удар по Харкову: пошкоджені адмінбудівля, будинки та авто
У пʼятницю, 20 лютого, близько 05:10 російські військові завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Внаслідок ворожого удару пошкоджені адміністративна будівля, автомобілі, вибиті вікна у житлових будинках. Постраждалих немає.
Попередньо, російська армія застосувала ракету типу "Іскандер-М".
Крім того, 19 лютого місто Лозова зазнало атаки ударними безпілотниками, попередньо типу "Герань-2". Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки та авто.
Нагадаємо, вдень 19 лютого росіяни вдарили по фермі на Харківщині. Постраждав працівник, загинула сотня свиней.
