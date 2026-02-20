Фото: поліція

ДТП сталася 18 лютого у місті Богодухів на вулиці Харківській

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Так, 21-річний водій BMW не розрахував швидкість і вилетів на узбіччя. Там автівка врізалася у вантажівку MAN, що стояла з напівпричепом, завантаженим дровами.

Внаслідок зіткнення постраждала 17-річна пасажирка легковика. "Швидка" доставила її до однієї з лікарень Харкова.

Транспортні засоби вилучені. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

