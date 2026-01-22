Иллюстративное фото

Трагедия произошла в квартире на ул. Непокоренных в Харькове. Все началось с бытового конфликта соседей

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 32-летний мужчина пришел в квартиру 63-летней соседки. Между ними произошел бытовой конфликт. Во время ссоры мужчина нанес пенсионерке минимум шесть ударов по голове, после чего она упала на пол.

Чтобы нанести женщине особые страдания, мужчина начал резать ее шею ножом. Затем он вырезал глаз и отрезал часть уха. Женщина от полученных ран скончалась на месте. Тело погибшей нашла родственница, которая обратилась в полицию.

Правоохранители нашли мужчину и задержали его. Прокурор в суде будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева задержали 28-летнюю женщину, которая во время ссоры нанесла своему 30-летнему сожительнице четыре ножевых ранения. Злоумышленнице грозит до восьми лет заключения.