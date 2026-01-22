19:13  22 января
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
16:27  22 января
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
UA | RU
UA | RU
22 января 2026, 19:15

Вырезал глаз и часть уха: в Харькове мужчина жестоко расправился с пожилой соседкой

22 января 2026, 19:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Трагедия произошла в квартире на ул. Непокоренных в Харькове. Все началось с бытового конфликта соседей

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 32-летний мужчина пришел в квартиру 63-летней соседки. Между ними произошел бытовой конфликт. Во время ссоры мужчина нанес пенсионерке минимум шесть ударов по голове, после чего она упала на пол.

Чтобы нанести женщине особые страдания, мужчина начал резать ее шею ножом. Затем он вырезал глаз и отрезал часть уха. Женщина от полученных ран скончалась на месте. Тело погибшей нашла родственница, которая обратилась в полицию.

Правоохранители нашли мужчину и задержали его. Прокурор в суде будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева задержали 28-летнюю женщину, которая во время ссоры нанесла своему 30-летнему сожительнице четыре ножевых ранения. Злоумышленнице грозит до восьми лет заключения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство задержание Харьков
Во Львове мужчина ножом убил свою соседку
21 января 2026, 15:35
Бросил дрова и бил по голове и туловищу: на Житомирщине мужчина жестоко убил лежачую мать
20 января 2026, 18:15
В Хмельницком женщина топором до смерти избила сожителя
20 января 2026, 07:49
Все новости »
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
Киевстар готовится приобрести Comfy уже на следующей неделе, – Forbes
22 января 2026, 21:04
Энергетики опубликовали графики отключений света на 23 января
22 января 2026, 20:39
МВД призывает украинцев сделать запасы воды и еды на 3-5 суток
22 января 2026, 20:17
Несколько тысяч за килограмм: в Украине космические цены на виноград - что произошло
22 января 2026, 19:55
Враг продолжает обстрелы Кривого Рога: город под атакой шахедов
22 января 2026, 19:44
МВД готовит массовые чистки в Госпогранслужбе после коррупционного скандала, – СМИ
22 января 2026, 19:42
16 тысяч долларов за инвалидность: на Волыни разоблачили схему, организованную членом общественной организации
22 января 2026, 19:30
Ежемесячные выплаты 50 тыс. грн гражданским, освобожденным из плена, – законопроект
22 января 2026, 19:26
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
22 января 2026, 19:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »