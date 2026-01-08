15:50  08 січня
Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах
14:59  08 січня
В Україну йдуть 30-градусні морози
12:44  08 січня
У Києві приспустили найбільший прапор України
08 січня 2026, 13:10

Українські прикордонники знищили ворожих штурмовиків на Харківщині

08 січня 2026, 13:10
фото: ДПСУ
Аеророзвідники-оператори підрозділу «СТРІКС» 4-го прикордонного загону Держприкордонслужби методично знищують бойові ресурси ворога на Південно-Слобожанському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Днями російські штурмовики намагався скористатися погодними умовами для прихованого просування до наших позицій.

Однак оператори FPV-дронів та важких бомберів точно та влучно відпрацювали по противнику, спроба проникнення була повністю нейтралізована.

Як повідомлялось, росіяни намагаються витіснити українських військових із міста Купʼянськ, що на Харківщині. Для цього вони збільшили кількість дронів на оптоволокні та FPV.

війна відео Харківська область втрати росіян ДПСУ
Сили ППО знешкодили 70 із 97 безпілотників, якими РФ вночі атакувала Україну
08 січня 2026, 08:30
Посадовець ДПСУ вимагав 10% "відкату" за постачання запчастин для військових частин
06 січня 2026, 17:58
06 січня 2026
07 серпня 2025
