Українські прикордонники знищили ворожих штурмовиків на Харківщині

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Днями російські штурмовики намагався скористатися погодними умовами для прихованого просування до наших позицій.

Однак оператори FPV-дронів та важких бомберів точно та влучно відпрацювали по противнику, спроба проникнення була повністю нейтралізована.

Як повідомлялось, росіяни намагаються витіснити українських військових із міста Купʼянськ, що на Харківщині. Для цього вони збільшили кількість дронів на оптоволокні та FPV.