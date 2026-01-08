Українські прикордонники знищили ворожих штурмовиків на Харківщині
Аеророзвідники-оператори підрозділу «СТРІКС» 4-го прикордонного загону Держприкордонслужби методично знищують бойові ресурси ворога на Південно-Слобожанському напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Днями російські штурмовики намагався скористатися погодними умовами для прихованого просування до наших позицій.
Однак оператори FPV-дронів та важких бомберів точно та влучно відпрацювали по противнику, спроба проникнення була повністю нейтралізована.
Як повідомлялось, росіяни намагаються витіснити українських військових із міста Купʼянськ, що на Харківщині. Для цього вони збільшили кількість дронів на оптоволокні та FPV.
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах
08 січня 2026, 15:50У Львові відбулась акція на підтримку прикордонників
08 січня 2026, 15:19Негода в Україні ускладнила рух: ДТП та обмеження на дорогах у семи областях
08 січня 2026, 15:08В Україну йдуть 30-градусні морози
08 січня 2026, 14:59Завдав державі 72 млн грн збитків: на Львівщині ДБР підозрює колишнього посадовця Нацгвардії
08 січня 2026, 14:39Шуфричу дозволили вийти з-під варти
08 січня 2026, 14:354000 доларів за втечу до Молдови: на Одещині викрили організаторів незаконного переправлення осіб через кордон
08 січня 2026, 14:06Під час мобілізації бив людей: ДБР повідомило підозру офіцеру ТЦК у Миколаєві
08 січня 2026, 13:51В українського топ-чиновника знайшли 5 тонн золота, яке той зберігає у Москві
08 січня 2026, 13:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »