В українського топ-чиновника знайшли 5 тонн золота, яке той зберігає у Москві

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Чиновник Фонду держмайна вказав, що має 5 тонн золотих злитків, які зберігає у Росії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українські Новини.

Як зазначається, заступник директора департаменту оренди та розпорядження державним майном – начальник управління з питань розпорядження державним майном Фонду державного майна Андрій Мельник зазначив, що має 5 тонн золотих злитків на мільярди гривень, які зберігає на території РФ.

Про це свідчать дані його електронної декларації. На сьогодні він володіє золотом на 4 млрд гривень.

Чиновник зазначив, що золото зберігається у відомстві, яке розташоване у Москві.

Як повідомлялось, Фонд держмайна здав у оренду в Києві 2 м² приміщення за 37 тис. грн на місяць. Загалом у 2025 році Фонд провів понад 800 аукціонів з оренди державного майна на понад 732 млн грн.