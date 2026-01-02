10:36  02 січня
У Києві чоловік побив бабусю та батька чавунною сковорідкою
На Вінниччині викрили підозрюваного в умисному вбивстві: йому загрожує довічне
Вибух газового балона на Черкащині: загорівся будинок, дві жінки отримали опіки
02 січня 2026, 11:55

У Хмельницькому чоловік убив жінку та сховав її тіло в гаражі

02 січня 2026, 11:55
Фото: Національна поліція
Правоохоронці завершили розслідування та направили до суду кримінальне провадження щодо вбивства 35-річної жительки обласного центру

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Обвинувачений – 36-річний колишній співмешканець жінки. Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ), за яке загрожує до 15 років позбавлення волі.

За даними слідства, наприкінці вересня 2025 року загибла зустрілася з чоловіком у його гаражі, де вони разом вживали алкоголь. Під час конфлікту чоловік побив жінку, яка від отриманих травм померла на місці. Щоб приховати сліди злочину, він скинув тіло у оглядову яму, замкнув гараж і втік.

Правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисника, затримали його та оголосили підозру. Наразі кримінальне провадження направлене до суду для розгляду.

Нагадаємо, правоохоронці Вінниччини затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні умисного вбивства. Подія сталася у травні минулого року. В результаті зібраних доказів правоохоронці з'ясували, що до кримінального правопорушення причетний 43-річний житель Кіровоградської області.

