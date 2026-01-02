У Хмельницькому чоловік убив жінку та сховав її тіло в гаражі

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Обвинувачений – 36-річний колишній співмешканець жінки. Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ), за яке загрожує до 15 років позбавлення волі.

За даними слідства, наприкінці вересня 2025 року загибла зустрілася з чоловіком у його гаражі, де вони разом вживали алкоголь. Під час конфлікту чоловік побив жінку, яка від отриманих травм померла на місці. Щоб приховати сліди злочину, він скинув тіло у оглядову яму, замкнув гараж і втік.

Правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисника, затримали його та оголосили підозру. Наразі кримінальне провадження направлене до суду для розгляду.

