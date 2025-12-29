09:58  29 грудня
29 грудня 2025, 08:39

Сильний вітер і сніг знеструмили Тернопільщину, Рівненщину та Прикарпаття

29 грудня 2025, 08:39
Фото: Рівненська ОВА
Негода спричинила масові відключення електроенергії в регіонах України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Тернопільську, Рівненську та Івано-Франківську ОВА.

Зазначається, що станом на 6:00 через негоду на Тернопільщині знеструмлено 109 населених пунктів. Без світла залишилися 12 699 споживачів.

Оперативно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі, виконуючи відновлювальні роботи.

Складні погодні умови також призвели до аварійних відключень електроенергії в інших регіонах країни. Сильний вітер, снігопади та ожеледиця найбільше вплинули на Прикарпаття та Рівненську область.

У ніч із 27 на 28 грудня через пориви вітру та інтенсивний снігопад на Франківщині повністю знеструмлено 15 населених пунктів, ще 26 – частково. Найбільше постраждали Калуська, Богородчанська, Лисецька та Надвірнянська громади. Пошкодження електромереж зафіксовані також у громадах Тлумаччини, Косівщини, Снятинщини, Коломийщини, Городенківщини та Рожнятівщини.

На Рівненщині часткові знеструмлення зафіксовані в усіх районах області. Без електропостачання залишилися споживачі у 28 населених пунктах.

Мешканців регіонів закликають дотримуватися правил безпеки, не наближатися до обірваних дротів та повідомляти про небезпечні ситуації енергетичні служби.

Нагадаємо, на Франківщині через негоду рятувальники відбуксирували 12 легкових автомобілів та автобус, а також евакуювали 32 людей, серед яких 7 дітей, які опинилися у складній дорожній ситуації.

негода сніг електрика вітер Тернопільська область Рівненська область Івано-Франківська область зима відключення світла
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
