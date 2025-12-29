Сильний вітер і сніг знеструмили Тернопільщину, Рівненщину та Прикарпаття

Фото: Рівненська ОВА

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Тернопільську, Рівненську та Івано-Франківську ОВА.

Зазначається, що станом на 6:00 через негоду на Тернопільщині знеструмлено 109 населених пунктів. Без світла залишилися 12 699 споживачів.

Оперативно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі, виконуючи відновлювальні роботи.

Складні погодні умови також призвели до аварійних відключень електроенергії в інших регіонах країни. Сильний вітер, снігопади та ожеледиця найбільше вплинули на Прикарпаття та Рівненську область.

У ніч із 27 на 28 грудня через пориви вітру та інтенсивний снігопад на Франківщині повністю знеструмлено 15 населених пунктів, ще 26 – частково. Найбільше постраждали Калуська, Богородчанська, Лисецька та Надвірнянська громади. Пошкодження електромереж зафіксовані також у громадах Тлумаччини, Косівщини, Снятинщини, Коломийщини, Городенківщини та Рожнятівщини.

На Рівненщині часткові знеструмлення зафіксовані в усіх районах області. Без електропостачання залишилися споживачі у 28 населених пунктах.

Мешканців регіонів закликають дотримуватися правил безпеки, не наближатися до обірваних дротів та повідомляти про небезпечні ситуації енергетичні служби.

Нагадаємо, на Франківщині через негоду рятувальники відбуксирували 12 легкових автомобілів та автобус, а також евакуювали 32 людей, серед яких 7 дітей, які опинилися у складній дорожній ситуації.