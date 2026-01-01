ілюстративне фото: з відкритих джерел

У високогір’ї Карпат на Івано-Франківщині фіксують складні та небезпечні погодні умови. Рятувальники закликають туристів утриматися від виходів у гори

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Станом на ранок четверга, 1 січня на горі Піп Іван зафіксували хмарність та обмежену видимість.

Крім того, рятувальники попередили про сніг, сильний вітер південно-західного напрямку до 13 м/с і мороз до -18 градусів.

Також у високогір’ї спостерігаються снігові перемети понад один метр, що суттєво ускладнює пересування та орієнтування навіть для досвідчених туристів. Рятувальники наголошують, що за таких умов походи варто відкласти до покращення погоди.

