09:15  26 грудня
На Закарпатті відшукали двох дітей, які три доби блукали зимовими горами
08:36  26 грудня
19-річного українця затримали в Тбілісі за метадон: йому загрожує 20 років
08:27  26 грудня
На Вінниччині з річки витягли тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2025, 09:28

РФ атакувала Україну майже сотнею БПЛА та ракетою "Іскандер": є влучання на 16 локаціях

26 грудня 2025, 09:28
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 26 грудня ворог атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 99 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 60 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 73 ворожі безпілотники, які атакували північ, південь і схід України.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях.

Атака на Україну 26 грудня 2025 року

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня російські військові знову атакували Одесу. Зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли ППО дрон безпілотники
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Росіяни обстріляли центр Херсона: в МВА показали наслідки
26 грудня 2025, 10:31
Росіяни вдарили по двох енергооб'єктах ДТЕК на Одещині
26 грудня 2025, 10:14
На Волині вилучили контрафактні сигарети на 5,5 млн грн: деталі
26 грудня 2025, 09:52
Атаки РФ по портах Одещини: постраждали іноземні судна та елеватори
26 грудня 2025, 09:44
Ножове поранення військових ТЦК у Дніпрі: відкрито провадження
26 грудня 2025, 09:25
На Закарпатті відшукали двох дітей, які три доби блукали зимовими горами
26 грудня 2025, 09:15
Можливе захоплення командного пункту в Гуляйполі: що сказали в ЗСУ
26 грудня 2025, 08:57
19-річного українця затримали в Тбілісі за метадон: йому загрожує 20 років
26 грудня 2025, 08:36
На Миколаївщині знищили бойову частину ворожого безпілотника
26 грудня 2025, 08:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Всі блоги »