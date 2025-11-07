У Сумах російський дрон влучив у дорогу: пошкоджене авто
Ввечері 6 листопада у Сумах ворожий безпілотник влучив у ділянку дороги з активним рухом транспорту
Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає RegioNews.
Внаслідок вибуху був пошкоджений автомобіль.
На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 7 листопада Запоріжжя зазнало ворожої атаки. Внаслідок обстрілів пошкоджені вікна в багатоповерхівках та дитячому садочку одного з районів міста.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У Рівному під час пожежі загинув 4-річний хлопчик
07 листопада 2025, 07:36Українські захисники за добу знешкодили ще 1170 окупантів
07 листопада 2025, 07:31Чугуїв атакували понад десяток дронів: пошкоджені підприємство та навчальний заклад
07 листопада 2025, 07:20Стефанішина: переговори зі США щодо Tomahawk та інших ракет – позитивні
07 листопада 2025, 07:16Ворожий удар по Запоріжжю: пошкоджені багатоповерхівки та дитсадок
07 листопада 2025, 07:04Акторка Катерина Кузнецова зізналась, чи стане новою "Холостячкою"
07 листопада 2025, 02:50Ексміністр Дмитро Кулеба розповів, скільки витрачає на життя в Києві щомісяця
07 листопада 2025, 01:50Пішов у морг заради дівчини: співак Артем Пивоваров розповів, що зробив заради кохання
07 листопада 2025, 00:50В Україні падають ціни на соняшникову олію: що відбувається на внутрішньому ринку
06 листопада 2025, 23:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »