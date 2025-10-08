На Харківщині під час польових робіт трактор наїхав на вибухівку
У вівторок, 7 жовтня, поблизу села Вербівка Ізюмського району трактор підірвався на вибуховому пристрої
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Під час виконання польових робіт 47-річний водій зачепив бороною вибуховий предмет, який здетонував. Внаслідок вибуху чоловік отримав незначні тілесні ушкодження та самостійно звернувся до лікарні.
Трактор зазнав механічних пошкоджень. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.
Нагадаємо, у Сумах 61-річний чоловік підірвався на міні, яку знайшов біля сміттєвих контейнерів. Постраждалого госпіталізували.
