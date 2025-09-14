08:31  14 вересня
У Київській області через пошкодження залізниці скасували низку рейсів
10:29  14 вересня
Росіяни атакували автобус у Запорізькій області
11:19  14 вересня
На Київщині здетонували снаряди, сотні людей евакуйовано
14 вересня 2025, 13:22

На Харківщині українські танкісти знищили групу окупантів

14 вересня 2025, 13:22
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Танкісти ДШВ знищили групу окупантів на Куп'янському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, окупантів розбили танкісти 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.

Екіпаж танку Т-72 знищив групу противника з чотирьох окупантів.

На відео – ексклюзивні кадри знищення ворожої групи, надані РБК-Україна пресслужбою 77 оаембр ДШВ.

Як повідомлялось, українські військові збили російський безпілотник вартістю понад 5 млн доларів. Йдеться про безпілотник "Оріон" має розмах крила 16,3 метра та може перебувати у повітрі до 24 годин.

12 вересня 2025
07 серпня 2025
