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19 липня 2025, 00:30

В Україні почались зйомки нового фільму про Мавку

19 липня 2025, 00:30
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Фото: YouTube
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Творці нового фільму про Мавку показали перші кадри зі зйомок. Тут уже можна побачити акторів у міфічних образах

Про це повідомляється на сторінці проєкту в Instagram, передає RegioNews.

Розпочались зйомки фільму "Мавка. Справжній міф". Як уже казали раніше творці проєкту, на відміну від відомого мультику, який був спрямований для дітей, тут уже очікується рейтинг 12+.

"Це буде візуально сильне, атмосферне фентезі, натхненне українськими міфами: неонове світло, тумани, штучні водоспади й переосмислені образи мавок і русалок", - пишуть творці фільму.

Також розповіли, що практично всі актори у фільмі — це студенти або ті, хто лише нещодавно випустився з університетів. Тож, українці зможуть побачити нове покоління акторів.


Нагадаємо, що Мавку в новому фільмі зіграє акторка Аріна Бочарова. Роль біолога Лук'яна дісталась Івану Довженко. Це буде їхній дебют на великому екрані.

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