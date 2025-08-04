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04 серпня 2025, 23:30

На Харківщині підліток отримав термін за крадіжку велосипеда

04 серпня 2025, 23:30
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Фото: Нацполіція
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У Харківській області винесли вирок неповнолітньому. На суді він розкаявся

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Зміївський районний суд на Харківщині визнав винним неповнолітнього у крадіжці. Підліток у лютому цього року зі знайомим незаконно проникли у двір будинку в селі Лиман. Там вони викрали мотоцикл ММВЗ-3 1989 року випуску.

Згодом мотоцикл було продано. Потерпілий зазнав 13 тисяч гривень матеріальної шкоди. Уже в березні підліток знову вчинив крадіжку: на цей раз він вкрав велосипед та господарський інвентар (бензопили, насосів, інструментів) на суму понад 7,5 тисячі гривень.

На суді підліток визнав провину та розкаявся. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном один рік.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині на крадіжці піймали 18-річного хлопця. З'ясувалось, що він викрав сміттєвоз.

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