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04 августа 2025, 23:30

В Харьковской области подросток получил срок за кражу велосипеда

04 августа 2025, 23:30
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Фото: Нацполиция
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В Харьковской области был вынесен приговор несовершеннолетнему. На суде он раскаялся

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Змиевский районный суд в Харьковской области признал виновным несовершеннолетнего в краже. Подросток в феврале этого года со знакомым незаконно проник во двор дома в селе Лиман. Там они угнали мотоцикл ММВЗ-3 1989 года выпуска.

Впоследствии мотоцикл был продан. Потерпевший понес 13 тысяч гривен материальный ущерб. Уже в марте подросток снова совершил кражу: на этот раз он украл велосипед и хозяйственный инвентарь (бензопилы, насосы, инструменты) на сумму более 7,5 тысячи гривен.

На суде подросток признал вину и раскаялся. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Напомним, ранее в Житомирской области на краже поймали 18-летнего парня. Выяснилось, что он похитил мусоровоз.

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