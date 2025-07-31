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31 липня 2025, 02:15

У Харківській області понад 200 видаків перевищення допустимих концентрацій у повітрі

31 липня 2025, 02:15
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На Харківщині виявили забруднення повітря. Найгірші показники фіксують біля автодоріг у деяких громадах

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб протягом шести місяців цього року відбирав 5 593 проби атмосферного повітря на території області. Результати показали 220 перевищень допустимих концентрацій (ГДК).

Найбільше порушень в місцях, які межують з автодорогами. Там 220 проб із 3796 мали перевищення (5,8%). Зокрема, фахівці зафіксували підвищений вміст пилу (до 1,8 раза), чадного газу (до 1,3 раза), діоксиду азоту (до 2 разів), формальдегіду (до 1,8 раза), а також озону й сірчистого ангідриду.

Це стосується територій Солоницівської та Дергачівської громад Харківського району, Чугуївської громади Чугуївського району, Ізюмської, Барвінківської та Берестинської громад.

Що стосується Харкова, то перевищення норм зафіксували у 52 випадках з 3349 досліджень (1,6%). Усі випадки зафіксували в районі інтенсивного автомобільного руху — з 2044 проб там перевищення були в 52-х (2,5%). Найчастіше фіксували надлишок пилу, чадного газу та формальдегіду.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі перевірили рівень радіації. За даними ДСНС, стан у межах норми - 0,14 мкЗв/год. Загрози для населення немає.

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