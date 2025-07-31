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31 июля 2025, 02:15

В Харьковской области более 200 видов превышения допустимых концентраций в воздухе

31 июля 2025, 02:15
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В Харьковской области обнаружили загрязнение воздуха. Худшие показатели фиксируют у автодорог в некоторых общинах

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней в течение шести месяцев этого года отбирал 5593 пробы атмосферного воздуха на территории области. Результаты показали 220 превышений допустимых концентраций (ПДК).

Наибольшее количество нарушений в местах, граничащих с автодорогами. Там 220 проб из 3796 имели превышение (5,8%). сернистого ангидрида. В частности, специалисты зафиксировали повышенное содержание пыли (до 1,8 раза), угарного газа (до 1,3 раза), диоксида азота (до 2 раз), формальдегида (до 1,8 раза), а также озона и сернистого ангидрида.

Это касается территорий Солоницевской и Дергачевской общин Харьковского района, Чугуевского общества Чугуевского района, Изюмской, Барвенковской и Берестинской общин.

Что касается Харькова, то превышение норм было зафиксировано в 52 случаях из 3349 исследований (1,6%). Все случаи зафиксировали в районе интенсивного автомобильного движения – с 2044 проб там превышения были в 52-х (2,5%). Чаще фиксировали избыток пыли, угарного газа и формальдегида.

Напомним, ранее в Запорожье проверили уровень радиации. По данным ГСЧС, состояние в пределах нормы - 0,14 мкЗв/час. Угрозы населению нет.

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