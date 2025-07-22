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У Харкові завдяки медикам вижив чоловік, у якого зупинялось серце. Чоловіку 59 років

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харківській області медики врятували життя 59-річному чоловіку. У нього стався інфаркт з фібриляцією шлуночків. Доки його везли до лікарні, його серце спинилось чотири рази.

Завдяки оперативним діям медиків чоловік вижив. Зараз він знаходиться під доглядом лікарів.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі медики врятували ногу ветерана. Військовий мав врослий металевий предмет, який через десять років почав завдавати болю. Тепер завдяки допомозі лікарів він сподівається повернутися до служби та продовжити навчання.