Серце зупинялось чотири рази: у Харкові медики врятували життя чоловіку після гострого інфаркту
У Харкові завдяки медикам вижив чоловік, у якого зупинялось серце. Чоловіку 59 років
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
У Харківській області медики врятували життя 59-річному чоловіку. У нього стався інфаркт з фібриляцією шлуночків. Доки його везли до лікарні, його серце спинилось чотири рази.
Завдяки оперативним діям медиків чоловік вижив. Зараз він знаходиться під доглядом лікарів.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі медики врятували ногу ветерана. Військовий мав врослий металевий предмет, який через десять років почав завдавати болю. Тепер завдяки допомозі лікарів він сподівається повернутися до служби та продовжити навчання.
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