Иллюстративное фото

В Харькове благодаря медикам выжил мужчина, у которого останавливалось сердце. Мужчине 59 лет

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харьковской области медики спасли жизнь 59-летнему мужчине. У него случился инфаркт с фибрилляцией желудочков. Пока его везли в больницу, сердце его остановилось четыре раза.

Благодаря оперативным действиям медиков мужчина выжил. Сейчас он находится под присмотром врачей.

Напомним, ранее в Днепре медики спасли ногу ветерана. Военный имел вросший металлический предмет, который через десять лет начал причинять боль. Теперь, благодаря помощи врачей, он надеется вернуться в службу и продолжить обучение.