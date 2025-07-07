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В Харьковской области рассматривали дело о взрыве гранаты. Мужчина взорвал ее, когда поссорился с прохожим

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харьковской области судили мужчину, который служил в 113-й отдельной бригаде территориальной обороны. В начале 2023 года он в районе села Уды Золочевской общины нашел ручную осколочную гранату DM-51 и запал в другую гранату.

С этого дня он хранил взрывоопасные предметы. Уже 20 мая 2025 года он пришел к местному пруду в селе Светличное. Там он поссорился с прохожим. После ссоры мужчина вернулся домой, взял гранату и бросил ее на пляже у пруда. В результате взрыва был нарушен общественный порядок и создана опасность для окружающих.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд признал его виновным по статьям о незаконном хранении боеприпасов и хулиганстве с применением оружия. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, 1 июля в Хмельницком взорвалась граната в многоэтажке. Это произошло, когда мужчина демонстрировал гранату своей сожительнице.