На Одещині чоловік через помсту підпалив автобус та вантажівку односельця

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Поліцейські викрили 32-річного жителя Успенівської територіальної громади у підпалі автобуса та вантажівки односельця

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції в Одеській області.

Про те, що невідома особа підпалила транспортні засоби, які стояли біля подвір’я, до поліції повідомив їх власник.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили: у такий спосіб 35-річному чоловіку помстився за конфлікт його знайомий.

Чоловіку оголосили підозру в умисному знищенні майна шляхом підпалу. В рамках провадження, розпочатого за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України, призначено низку експертиз.

За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові на вулиці Городоцькій у металевому кіоску на відкритій автостоянці сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє людей.