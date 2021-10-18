На Одещині чоловік через помсту підпалив автобус та вантажівку односельця
Поліцейські викрили 32-річного жителя Успенівської територіальної громади у підпалі автобуса та вантажівки односельця
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції в Одеській області.
Про те, що невідома особа підпалила транспортні засоби, які стояли біля подвір’я, до поліції повідомив їх власник.
Виїхавши на місце події, поліцейські встановили: у такий спосіб 35-річному чоловіку помстився за конфлікт його знайомий.
Чоловіку оголосили підозру в умисному знищенні майна шляхом підпалу. В рамках провадження, розпочатого за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України, призначено низку експертиз.
За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Львові на вулиці Городоцькій у металевому кіоску на відкритій автостоянці сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє людей.