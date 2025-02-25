фото: поліція

Подія сталася днями, 23 лютого, в одному з готелів Дніпра. Постоялець утримував працівника готелю та погрожував підірвати вибухівку

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Один із гостей готелю викликав до номера працівника нібито для надання йому допомоги, після чого став залякувати чоловіка ножем та вимагати віддати тривожну кнопку. При цьому погрожував підірвати вибухівку.

Після перемовин з чоловіком 27-річному працівнику вдалося вийти з номера. Наразі з ним все добре.

Спецпризначенці затримали фігуранта. Ним виявився 56-річний житель іншої області. Номер обшукали та вилучили ніж, вибухівку не виявили.

Зловмисника затримали. 24 лютого йому оголосили підозру. Триває розслідування.

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