Воины ГУР показали, как уничтожают россиян в Харьковской области

фото: ГУР Минобороны Украины

Эксклюзивные кадры уничтожения оккупантов обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

При попытках продвинуться через реку Оскол спецназовцы военной разведки поразили около 600 вражеских подземных укрытий, девять полевых складов БК и восемь переправ.

По данным разведки, среди уничтоженной техники захватчиков 49 гаубиц и пушек, 17 автомобилей и мотоциклов, три лодки, две артиллерийские установки и два танка.

"Нанесенные московитам потери личного состава - 439 убитыми и ранеными. Шесть захватчиков взяты в плен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплексную операцию осуществляют воины подразделений "Юнгер”, "РДК”, "Братство”, "Nobody”, "Стугна”, "Химера”, "Paragon”, "БДК”, "Сибирский Батальон”, "Аратта”, "1514”, "Art Division”, "First Line”, "Raven Group”, входящие в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.

Напомним, на днях бойцы ГУР разбили российский грузовой поезд, перевозивший горючее на временно оккупированной территории Запорожской области.