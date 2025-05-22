10:23  22 травня
У Рівному горить сміттєзвалище: жителів просять зачинити вікна
09:43  22 травня
На Полтавщині 28-річний чоловік постане перед судом за жорстоке вбивство дитини
12:01  22 травня
На Тернопільщині перекинулась маршрутка з пасажирами: є постраждалі
UA | RU
UA | RU
22 травня 2025, 12:08

У Харкові чоловік знущався з 77-річної матері: справу передано до суду

22 травня 2025, 12:08
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

51-річному мешканцю Харкова повідомлено про підозру у вчиненні домашнього насильства щодо власної літньої матері

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За словами 77-річної жінки, син систематично принижував її, погрожував фізичною розправою, вимагав гроші та застосовував силу.

Потерпіла неодноразово зверталася до поліції із заявами про насильство.

Правоохоронці вже складали три адміністративні протоколи за якими порушника було притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів. Однак він не припинив агресивну поведінку.

У зв'язку з цим слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція цієї статті передбачає до двох років обмеження або позбавлення волі.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці затримали харків'янина, який побив власну матір. Він завдав жінці понад десять ударів кулаками в обличчя та по тулубу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція Харків син знущання домашнє насилля мати
На Полтавщині 28-річний чоловік постане перед судом за жорстоке вбивство дитини
22 травня 2025, 09:43
На Закарпатті батьки посадили на ланцюг і спалили 10-річну дитину: як їх покарав суд
21 травня 2025, 03:15
На Хмельниччині судили чоловіка, який побив жінку на очах в дітей
20 травня 2025, 23:55
Всі новини »
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
В Одесі судитимуть 37-річного чоловіка, який за 15 000 доларів обіцяв 6-місячну відстрочку від мобілізації
22 травня 2025, 13:13
Окупанти вдарили по Донеччині: у Лимані згорів житловий будинок
22 травня 2025, 13:06
Росіяни обстріляли з артилерії село на Запоріжжі: важко поранений чоловік
22 травня 2025, 13:04
Відомий український журналіст вступив до лав Нацгвардії: подробиці
22 травня 2025, 12:45
На Дніпропетровщині понад 85% шкіл вже мають укриття
22 травня 2025, 12:37
Manupackaging — ваш надійний партнер у сфері пакування та обладнання
22 травня 2025, 12:36
На Одещині жінка вдарила ножем неповнолітнього сина
22 травня 2025, 12:28
Трамп і G7: коли російський наратив звучить впевненіше за правду
22 травня 2025, 12:24
У Львівській області працює найбільше нелегальних АЗС
22 травня 2025, 12:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Всі публікації »
Тетяна Даниленко
Максим Жорін
Максим Жорін
Всі блоги »