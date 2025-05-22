У Харкові чоловік знущався з 77-річної матері: справу передано до суду

51-річному мешканцю Харкова повідомлено про підозру у вчиненні домашнього насильства щодо власної літньої матері

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За словами 77-річної жінки, син систематично принижував її, погрожував фізичною розправою, вимагав гроші та застосовував силу.

Потерпіла неодноразово зверталася до поліції із заявами про насильство.

Правоохоронці вже складали три адміністративні протоколи за якими порушника було притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів. Однак він не припинив агресивну поведінку.

У зв'язку з цим слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція цієї статті передбачає до двох років обмеження або позбавлення волі.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці затримали харків'янина, який побив власну матір. Він завдав жінці понад десять ударів кулаками в обличчя та по тулубу.