10:23  22 мая
В Ровно горит свалка: жителей просят закрыть окна
09:43  22 мая
На Полтавщине 28-летний мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство ребенка
12:01  22 мая
На Тернопольщине перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
22 мая 2025, 12:08

В Харькове мужчина издевался над 77-летней матерью: дело передано в суд

22 мая 2025, 12:08
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

51-летнему жителю Харькова сообщили о подозрении в совершении домашнего насилия в отношении собственной пожилой матери

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По словам 77-летней женщины, сын систематически унижал ее, угрожал физической расправой, требовал деньги и применял силу.

Потерпевшая неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о насилии.

Правоохранители уже составляли три административных протокола, по которым нарушитель был привлечен к административной ответственности в виде штрафов. Однако он не прекратил агрессивное поведение.

В этой связи следователи открыли уголовное производство. Санкция настоящей статьи предусматривает до двух лет ограничение или лишение свободы.

Пока фигурант сообщен о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, правоохранители задержали избившего собственную мать харьковчанина. Он нанес женщине более десяти ударов кулаками в лицо и по туловищу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция Харьков сын издевательство домашнее насилие мать
На Полтавщине 28-летний мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство ребенка
22 мая 2025, 09:43
На Закарпатье родители посадили на цепь и сожгли 10-летнего ребенка: как их наказал суд
21 мая 2025, 03:15
На Хмельнитчине судили мужчину, избившего женщину на глазах у детей
20 мая 2025, 23:55
Все новости »
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
Трамп и G7: когда российский нарратив звучит увереннее правды
22 мая 2025, 12:24
Во Львовской области работает больше всего нелегальных АЗС
22 мая 2025, 12:10
На Тернопольщине перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшие
22 мая 2025, 12:01
Дроны атаковали учебный центр на Запорожской АЭС, – МАГАТЭ
22 мая 2025, 11:56
На Львовщине девушка на мотоцикле сбила пешехода
22 мая 2025, 11:43
На Волчанском и Купянском направлениях фиксируется активизация россиян, – ГПСУ
22 мая 2025, 11:40
В Тернопольской области водитель Opel сбил мотоциклиста
22 мая 2025, 11:40
Россияне ночью атаковали Украину баллистической ракетой и 128 ударными БПЛА: как отработала ПВО
22 мая 2025, 11:29
В центре Винницы нашли мертвым 17-летнего парня
22 мая 2025, 11:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Все публикации »
Татьяна Даниленко
Максим Жорин
Максим Жорин
Все блоги »