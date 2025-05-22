В Харькове мужчина издевался над 77-летней матерью: дело передано в суд

51-летнему жителю Харькова сообщили о подозрении в совершении домашнего насилия в отношении собственной пожилой матери

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По словам 77-летней женщины, сын систематически унижал ее, угрожал физической расправой, требовал деньги и применял силу.

Потерпевшая неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о насилии.

Правоохранители уже составляли три административных протокола, по которым нарушитель был привлечен к административной ответственности в виде штрафов. Однако он не прекратил агрессивное поведение.

В этой связи следователи открыли уголовное производство. Санкция настоящей статьи предусматривает до двух лет ограничение или лишение свободы.

Пока фигурант сообщен о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, правоохранители задержали избившего собственную мать харьковчанина. Он нанес женщине более десяти ударов кулаками в лицо и по туловищу.