Под Купянском пограничники пленили россиян, притворившихся бойцами ВСУ
На Купянском направлении воины бригады "Месть" захватили в плен двух российских военных, пытавшихся притвориться украинскими бойцами
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Оккупантов пленили гранатометчики "Мести".
"На них были нарукавные знаки Луганского отряда, однако оказалось, что это солдаты 25 мотострелкового гвардейского полка — бывшие заключенные, ныне бойцы подразделения "шторм-z"", — говорится в сообщении.
Какие задачи выполняли российские военные, как пограничники вычислили и задержали оккупантов — узнайте в видео.
Напомним, ранее пограничники показали, как охотятся на артиллерию россиян под Волчанском Харьковской области.
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