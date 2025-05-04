На Харківщині внаслідок російської атаки знищене депо і відділення Нової пошти
У місті Ізюм Харківської області внаслідок влучання російського безпілотника знищено депо та відділення Нової пошти
Про це компанія повідомила у Телеграмі, передає RegioNews.
"Сьогодні вночі російський БпЛА поцілив у відділення і депо Нової пошти в Ізюмі на Харківщині. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа", - йдеться у повідомленні.
Pазначається, що в момент удару депо та відділення не працювали.
У компанії додали, що сума збитків встановлюється.
Нагадаємо, в Харківській області внаслідок російських обстрілів виникли масштабні лісові пожежі.
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