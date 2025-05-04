В Харьковской области в результате российской атаки уничтожено депо и отделение Новой почты

фото: Новая почта

В городе Изюм Харьковской области в результате попадания российского беспилотника уничтожены депо и отделения Новой почты

Об этом компания сообщила в телеграмме, передает RegioNews.

"Сегодня ночью российский БпЛА попал в отделение и депо Новой почты в Изюме на Харьковщине. В результате попадания возник масштабный пожар", - говорится в сообщении.

Указывается, что в момент удара депо и отделения не работали.

В компании добавили, что сумма ущерба устанавливается.

Напомним, в Харьковской области в результате российских обстрелов произошли масштабные лесные пожары.