В Харьковской области в результате российской атаки уничтожено депо и отделение Новой почты
В городе Изюм Харьковской области в результате попадания российского беспилотника уничтожены депо и отделения Новой почты
Об этом компания сообщила в телеграмме, передает RegioNews.
"Сегодня ночью российский БпЛА попал в отделение и депо Новой почты в Изюме на Харьковщине. В результате попадания возник масштабный пожар", - говорится в сообщении.
Указывается, что в момент удара депо и отделения не работали.
В компании добавили, что сумма ущерба устанавливается.
Напомним, в Харьковской области в результате российских обстрелов произошли масштабные лесные пожары.
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