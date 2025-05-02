Харків атакують "Шахеди", у місті лунають вибухи
Увечері п'ятниці, 2 травня, місто Харків опинилось під атакою російських безпілотників
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.
"Харків під атакою ворожих БПЛА. У місті пролунав вибух. Будьте обережні - на Харків ще йдуть "Шахеди", - повідомив він.
Станом на 21:55 відомо про влучання ворожих БПЛА у двох районах міста.
"Інформація перевіряється. Харків під масованою атакою Шахедів - будьте обережні, перейдіть в укриття", - йдеться у повідомленні.
Раніше росіяни обстріляли обʼєкт транспортної інфраструктури в Харкові.
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