Харків атакують "Шахеди", у місті лунають вибухи

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

"Харків під атакою ворожих БПЛА. У місті пролунав вибух. Будьте обережні - на Харків ще йдуть "Шахеди", - повідомив він.

Станом на 21:55 відомо про влучання ворожих БПЛА у двох районах міста.

"Інформація перевіряється. Харків під масованою атакою Шахедів - будьте обережні, перейдіть в укриття", - йдеться у повідомленні.

Раніше росіяни обстріляли обʼєкт транспортної інфраструктури в Харкові.