Харьков атакуют "Шахеды", в городе раздаются взрывы

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

"Харьков под атакой вражеских БПЛА. В городе раздался взрыв. Будьте осторожны - в Харьков еще идут "Шахеды", - сообщил он.

По состоянию на 21.55 известно о попадании вражеских БПЛА в двух районах города.

"Информация проверяется. Харьков под массированной атакой Шахедов – будьте осторожны, перейдите в укрытие", – говорится в сообщении.

Ранее россияне обстреляли объект транспортной инфраструктуры в Харькове.